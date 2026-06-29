Mãe resgatada com bebé de 18 dias conta como sobreviveu nos escombros: "Enquanto ele vivesse, eu viveria"

Dayana Patino estava no 8.º andar de um prédio quando aconteceram os dois sismos na Venezuela.

A mulher que foi resgatada com o filho de apenas 18 dias nos escombros na Venezuela contou à BBC que foi a criança quem lhe deu motivação para lutar. As imagens de Dayana Patino e do filho, Juan David, a serem retirados dos escombros já correram mundo e tornaram-se num símbolo de esperança, depois dos dois sismos que abalaram o país, deixando um rasto de destruição e morte.

A carregar o vídeo ... Mãe e bebé de 18 dias resgatados dos escombros de prédio na Venezuela

Soterrada debaixo dos destroços do prédio onde vivia, Dayana agarrou-se ao filho com todas as suas forças. "Enquanto ele vivesse, eu viveria. De vez em quando tocava-lhe no nariz, para ver se respirava", contou a mãe à BBC.

A mulher está agora a recuperar num hospital em Caracas, mas da memória lhe não saem as imagens do que aconteceu nem as horas que passou soterrada.

Dayana recorda que estava a lavar louça no seu apartamento, no 8.º andar, em La Guaira, quando sentiu o chão tremer. Correu abraçar o filho, pensado tratar-se de um "tremor leve". Mas não foi. "Senti como se estivesse a voar. Depois, parecia que estava a afundar-me na água e na terra, até cair no buraco em que fiquei presa. Não sei como não larguei o meu bebé, porque estava a voar. Fui esmagada contra os móveis."

A primeira reação foi gritar, mas cedo percebeu que tinha de poupar forças. "Disse para mim mesma que não ia desperdiçar energia, ia apenas gritar quando fosse necessário, quando ouvisse vozes ou passos por perto. Não sei como consegui manter a calma, pois minha perna esquerda estava presa debaixo do cimento. Não me conseguia mexer. A minha cabeça estava pressionada contra uma rocha."

Inspirada por uma Bíblia debaixo de si, deu então início a uma "jornada de sobrevivência", em plena escuridão. Até que ouviu o irmão a chamar pelo seu nome. "Disse para mim mesma, esta é a minha única hipótese. Gritei com toda a força dos meus pulmões... Gritei 'estou aqui!' E ele respondeu 'encontrei-te, prometo que não me vou embora até te tirar daqui'."

A mãe e o bebé foram retirados dos escombros na noite de quinta-feira, ela sofreu ferimentos nas duas pernas, quando que a criança sofreu apenas ferimentos leves.

O marido de Dayana tinha estacionado o carro no exterior do prédio quando a terra começou a tremer. Depois, foram horas de angústia, até acontecer o "milagre". "Foi indescritível. Pensei que eles estivessem mortos. E quando vi meu filho, senti como se tivesse nascido de novo. Não conseguia acreditar... Senti a vida voltar para mim", referiu Gerson, também à BBC.

Ficaram sem nada, mas agradecem por estarem vivos. "Perdemos quase tudo, mas aqui estamos... Vamos reconstruir tudo o que perdemos", prometeu Gerson.