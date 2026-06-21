"A grande vantagem de ter um AVC": Nuno Markl renova mobiliário em casa

O radialista e humorista, de 54 anos, recebeu peças que o ajudarão a descansar.

O radialista e humorista Nuno Markl, de 54 anos de idade, recebeu em casa a sua nova poltrona articulada, que o ajudará a recuperar dos dois AVCs sofridos no final do ano passado e, nas redes sociais, congratulou-se com o conforto que agora têm à sua disposição.

"A grande vantagem de ter um AVC numa idade ainda relativamente jovem é que posso instalar coisas como esta poltrona sublime, sem que as pessoas digam 'ah, tão novo e já com uma poltrona de idoso'", começou por escrever, com o bom humor que tão bem lhe conhecemos. "Não, isto não é de todo devido a preguiça. Foram as minhas fisioterapeutas que recomendaram, digo eu sempre. Mesmo que, provavelmente, só agora elas estejam a tomar conhecimento da existência desta poltrona. Mas sei que elas diriam que isto faz parte da terapia", brincou.

O humorista agradeceu ainda ao António, profissional especializado, que montou a "invenção sublime, bem como a minha cama articulada e, revelando ainda conhecimentos ao nivel da hotelaria, ainda fez a cama de forma exemplar!"

A carregar o vídeo ... Nuno Markl mostra cama articulada