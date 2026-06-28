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Venezuela colapsa enquanto Japão não regista vítimas. Por quê?

Luana Augusto
Luana Augusto 08:00
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Estando o Japão localizado entre quatro placas tectónicas, o que significa que por ano recebe mais de 2 mil sismos, este país é hoje um dos melhores preparados para responder a este tipo de cenários. Nas escolas, as crianças possuem até mochilas flutuáveis para caso de tsunami. Além disso, a construção das casas é feita com um afastamento mínimo obrigatório por lei.

Enquanto a Venezuela sofria dois terramotos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter e La Guaira se convertia num centro de escombros com pelo menos 929 mortos e 3.360 feridos, o Japão, que quase meia hora depois também registou um sismo de magnitude 6,9, na quarta-feira, não apresentou qualquer tipo de vítimas mortais. Nessa noite foram apenas registados quatro feridos e houve interrupções nos transportes. Mas porque é que os sismos fizeram vítimas na Venezuela e pouparam vidas no Japão?

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