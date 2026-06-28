Mulher e filhos de jogador do Marítimo de La Guaira encontrados mortos após sismos na Venezuela

Prédio onde mulher e os dois filhos de Lucas Trej viviam colapsou na sequência dos sismos.

A mulher e os dois filhos de Lucas Trejo, central argentino do Marítimo de La Guaira, foram encontrados mortos na sequência dos sismos de 7,1 e 7,5 na escola de Richter que atingiram a Venezuela na quarta-feira.

"Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente a perda da família de Lucas Trejo. Agradecemos o respeito pelos seus familiares e companheiros. Após 74 horas de buscas, foram encontrados sem vida", pode ler-se nas redes sociais do Marítimo de La Guaira.

Na quinta-feira, Lucas Trejo deu conta do desaparecimento de Yani, Aarón e Ainhoa após o prédio onde viviam em La Guaira, uma das zonas mais afetadas pelos sismos, ter colapsado. O jogador fez um apelo para que as pessoas rezassem pela sua família.

O Marítimo de La Guaira tem ligações históricas com o Marítimo. O clube foi fundado por portugueses, na sua maioria madeirenses, que emigraram para a Venezuela.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 51, segundo um novo balanço divulgado este domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.