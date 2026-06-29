Pelo menos cinco mortos em tiroteio na Alemanha. Suspeito detido

No local está a ser realizada uma megaoperação por parte da polícia.

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Pelo menos cinco pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio na cidade de Stade, na Alemanha.



Polícia na Alemanha Getty Images

As autoridades informaram que o suspeito foi detido, avança a Associated Press. No local está a ser realizada uma megaoperação por parte da polícia.

De acordo com o jornal alemão Bild, até ao momento não foi possível identificar se existem crianças ou adolescentes entre as vítimas.

A polícia, através das redes sociais, partilhou uma publicação onde pede à população que evite a área.

As causas do tiroteio ainda estão a ser apuradas.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Em atualização.