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Sobe para 89 o número de portugueses e lusodescendentes desaparecidos nos sismos na Venezuela

Diogo Barreto
Diogo Barreto 08:15
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Foram confirmadas as mortes de 53 lusodescendentes ou portugueses, entre as quais oito crianças.

Pelo menos 89 cidadãos portugueses e lusodescendentes desaparecidos nos sismos na Venezuela, sendo eles 52 homens e 37 mulheres. Foram confirmadas 53 vítimas mortais, entre as quais se encontram oito crianças e 45 adultos.

Sismo na Venezuela
Sismo na Venezuela AP Photo/Fernando Vergara
Em desenvolvimento
Sismo duplo abala a Venezuela:
32 mortos e mais de 700 feridos

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 a apenas 39 segundos de distância sacudiram o país e foram sentidos a milhares de quilómetros, da Colômbia ao Brasil.

Epicentro · Costa norte da Venezuela
Profundidade · 10 km
Estado de emergência · Decretado por Delcy Rodríguez
  • 32 Mortos confirmados Balanço oficial
  • 700+ Feridos Hospitais sobrelotados
  • 10km Profundidade Sismo superficial
  • 39s Entre os 2 abalos Sismo duplo
Magnitude
7,2
1.º abalo Escala de Richter
Magnitude
7,5
2.º abalo O mais forte desde 1900

Segundo os dados mais recentes do MNE, entre os 53 mortos estão oito crianças e 45 adultos, sendo que 46 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento

O anterior balanço, divulgado hoje ao fim da manhã, dava conta de 51 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Tópicos Sismos lusodescendente Morta Sismo Venezuela La Guaira Caracas Serviço Geológico dos Estados Unidos Ministério dos Negócios Estrangeiros União Europeia
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