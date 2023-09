Aluguer de trotinetes oficialmente proibido em Paris

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

É o fim de uma era. Paris lançou um referendo em abril deste ano e, com 90% dos votos, decidiu que estava na altura de proibir o negócio de aluguer de trotinetes elétricas na cidade. Cinco meses depois a proposta entra em vigor.







REUTERS/Sarah Meyssonnier

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A medida faz da capital francesa a primeira cidade europeia a proibir este tipo de negócio. Como argumento principal esteve o aumento exponencial do número de feridos e mortos na cidade, assim como a "confusão" instalada nas ruas devido à falta de estacionamento para estes veículos.Em 2020 a câmara de Paris declarou, pela primeira vez, guerra às trotinetes tendo reduzido drasticamente o número de empresas licenciadas bem como as velocidades dos veículos, mas parece não ter sido suficiente. Este ano Anne Hidalgo, presidente da Câmara, decidiu convocar um refendo usando como argumento a importância de "dar voz ao povo".Ainda assim, apesar de terem sido os parisienses a escolher, a decisão tem sido fortemente criticada. Tudo porque muitos acusam a autarquia de não ter promovido e comunicado de forma suficiente as votações, o que levou a que apenas 7,5% dos eleitores compareceram nas mesas de voto, especialmente a população mais envelhecida e que menos usa estes equipamentos.As trotinetes elétricas sempre tiveram uma forte adesão em França o que faz com que muitos populares se tenham agora de adaptar às novas regras. A nível económico os vendedores parecem não estar preocupados uma vez que têm fortes expectativas que muitos parisienses optem por comprar trotinetes privadas.Já a autarquia recusa as críticas e garante que os transportes públicos e a rede ciclável de Paris são mais que suficientes para fazer face à procura.