Kim Jong-un vai encontrar-se com Putin para discutir apoio militar

O líder norte-coreano vai deslocar-se à Rússia em setembro para reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, avança o jornal norte-americano The New York Times.Na mesa de negociações estará a hipótese da Coreia do Norte apoiar, militarmente, os esforços de guerra da Rússia na Ucrânia. Segundo o jornal norte-americano, entre o armamento fornecido pela Coreia do Norte à Rússia deverão estar peças de artilharia e mísseis antitanque.Moscovo pode "pagar" a Pyongyang com tecnologia avançada para satélites e para submarinos movidos a energia nuclear.Kim Jong-un deve deslocar-se de comboio entre Pyongyang e Vladivostok, cidade russa onde deverá decorrer o encontro, e que fica próxima da fronteira norte-coreana.