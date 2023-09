Lukashenko propõe aliança da Bielorrússia com a Rússia e a Coreia do Norte

O presidente da Bielorrússia sugeriu que seja criada uma parceira com a Rússia e a Coreia do Norte numa altura em que surgem rumores de que a visita de Kim Jong-un à Rússia serviu para negociações para ceder armamento e sustentar a invasão à Ucrânia.







O líder bielorrusso partilhou a ideia durante a sua sétima reunião presencial com Putin este ano que ocorreu na cidade costeira de Sochi, na Rússia, na passada sexta-feira: "Acho que podemos pensar numa cooperação tripartida. Correia do Norte, Rússia e Bielorrússia. Sei que os coreanos têm um grande interesse na Rússia e penso que também se pode encontrar um trabalho para a Bielorrússia tendo em conta os problemas que existem".Vladimir Putin e Kim Jong-un estiveram reunidos no início desta semana no leste da Rússia, esta cimeira foi a única viagem do líder coreano para fora do país nos últimos quatro anos.Não foram conhecidos muitos pormenores do que foi discutido ou de que acordos foram feitos, mas a comunidade internacional acredita que a Rússia estava à procura de munições norte-coreanas para manter a guerra na Ucrânia.Já os norte-coreanos estariam interessados em desenvolver parcerias a nível da aeroespacial, incluindo a criação e lançamento de satélites espiões e assistência para o programa de mísseis balísticos da Creia do Norte, além disso os norte-coreanos encontram-se numa situação humanitária sensível devido à escassez de alimentos que se agravou devido ao isolamento do país, especialmente durante a pandemia.