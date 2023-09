Kim Jong-un anuncia novo “submarino de ataque nuclear”

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, revelou na quarta-feira um novo "submarino tático de ataque nuclear", que irá reforçar o armamento da Marinha. Esta ideia já estava há muito tempo registada na lista de armas que a Coreia do Norte queria construir.



KCNA via REUTERS

"O submarino de ataque nuclear, que tem sido um símbolo de agressão contra a nossa nação nas últimas décadas, agora simboliza o nosso poder ameaçador, que atinge o medo dos nossos inimigos inescrupulosos", afirmou o governante.

Este tipo de embarcação vem assim fazer frente a alguns submarinos, como aquele que foi enviado pelos Estados Unidos em julho, para a Coreia do Sul.

Em fotografias divulgadas pelos meios de comunicação social locais, é possível ver o líder no estaleiro naval de Sinpho, cercado por oficiais da Marinha e ofuscado por um enorme submarino preto. Foi neste mesmo local, que Kim Jong-un garantiu que a nova arma iria desempenhar "um papel importante na guerra moderna".

Apesar de já estar construído, ainda existem algumas dúvidas sobre o quão eficaz poderá ser, já que o mesmo ainda não está operacional. A Coreia do Sul já condenou esta apresentação e questionou as capacidades do submarino, ao dizer que a Coreia do Norte pode tê-las exagerado. No entanto, não são os únicos a por esta hipótese em causa.

De acordo com o investigador americano Joseph Dempsey, e, citado pela BBC, a "plataforma terá algumas limitações e vulnerabilidades fundamentais". Isso inclui ser lento, barulhento e ter um alcance limitado, segundo o antigo especialista de armas do governo dos Estados Unidos, Vann Van Diepen. Joseph acredita ainda que a popa (parte traseira do submarino) e as hélices foram "desfocadas" para esconder os vestígios de um navio antigo.



KCNA via REUTERS

Assim como a Coreia do Sul, também o Japão expressou desconforto com este novo projeto, e o secretário-chefe de gabinete, Hirokazu Matsuno, disse à Reuters que a atividade militar da Coreia do Norte "representa uma cada vez maior ameaça à segurança do nosso país".

Os analistas acreditam que se trata do mesmo submarino que Kim inspecionou em 2019, mas que foi modificado para transportar armas nucleares. Se isso se confirmar, trata-se de um Romeo, uma classe de navios que começou a ser construída na China em 1962.