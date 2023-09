Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Kim Jong-un vai à Rússia. Como se viaja a bordo do seu comboio especial?

Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, encaminha-se para a Rússia a bordo do seu comboio especial, na que será a sua primeira viagem internacional desde a pandemia. A informação está a ser avançada pela imprensa sul-coreana e Kim Jong-un é esperado no Fórum Económico Oriental. O Kremlin confirmou a sua visita "nos próximos dias", a convite de Vladimir Putin.

A chegada de Kim Jong-un é esperada em Vladivostok, onde decorrerá a cimeira. A sua última viagem foi em 2019, também para um encontro com Putin na mesma cidade de forma a abordar o fracasso das conversações com os EUA com vista ao desarmamento nuclear. Os líderes russo e norte-coreano deverão reunir esta terça-feira, 12 de setembro.

Kim Jong-un não costuma viajar para fora da Coreia do Norte e as suas viagens são sempre envoltas em secretismo. Contudo, é conhecido que o seu meio de transporte preferido é o comboio de 21 carruagens que já o seu pai usava, que se destaca pela cor verde caqui e uma linha amarela horizontal.

De acordo com o site Business Insider, todas as carruagens são à prova de bala, o que o torna muito mais pesado que um comboio normal e mais lento: atinge uma velocidade máxima de 60 quilómetros por hora.

O líder norte-coreano vai viajar durante cerca de 20 horas e, à chegada à Rússia, descer pela rampa forrada com uma passadeira vermelha que costuma usar.

A mesma fonte adianta que três comboios acompanham Kim Jong-un quando viaja. O primeiro verifica o estado dos carris, o do meio transporta o líder norte-coreano e a sua comitiva, e o terceiro alberga os elementos que não couberam no segundo comboio.

As carruagens estão apetrechadas com equipamentos avançados de comunicação e televisões de ecrã plano, bem como de computadores Apple. Os assentos são de pele e o comboio está dotado de uma longa mesa que já foi usada para reuniões com Putin, Xi Jinping e Trump.

Quanto à comida, Kim Jong-un não prescinde do vinho francês a bordo. Segundo o The New York Times, também aprecia queijo suíço, champanhe Cristal e conhaque Hennessy.

Em 2011, o pai de Kim Jong-un, Kim Jong-il, gostava de pedir pratos de cozinha russa, chinesa, coreana, japonesa e francesa a bordo, detalhou Konstantin Pulikovsky, um militar russo que viajou com o antigo líder.