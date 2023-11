Coreia do Norte. Satélite espião fotografou Casa Branca e Pentágono

A Coreia do Norte revelou esta terça-feira, 28, que o seu satélite espião enviou imagens "detalhadas" da Casa Branca, do Pentágono, de uma base naval dos Estados Unidos, onde se encontram porta-aviões nucleares e ainda de um campo de aviação na Vírginia. No Conselho de Segurança da ONU, que ocorreu na segunda-feira, 27, o embaixador norte-coreano justificou o lançamento como um ato "legítimo" de autodefesa, face às ameaças norte-americanas.







A Coreia do Norte também terá captado imagens de instalações militares da Coreia do Sul. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, além de o líder norte-coreano ter assistido ao lançamento do satélite e de ter organizado um banquete para os cientistas e funcionários do programa espacial, ainda visualizou as imagens captadas pelo Malligyong-1 às 3h35 de segunda-feira (14h35 de Lisboa).Até ao momento a Coreia do Norte ainda não divulgou quaisquer imagens captadas pelo satélite, levantando suspeitas sobre a sua existência. Militares da Coreia do Sul dizem acreditar que o Malligyong-1 entrou de facto em órbita, mas que têm dúvidas quanto à sua capacidade de captar e enviar imagens do espaço. Alguns especialistas acrescentam ainda que é muito cedo para determinar se o objeto está a funcionar corretamente, uma vez que já se passou uma semana desde o seu lançamento.Há quem acredite que o Malligyong-1 terá sido construído a partir da tecnologia russa. O seu lançamento gerou esta segunda-feira, 27, uma onda de protestos no Conselho de Segurança da ONU. "Este comportamento ilegal e imprudente ameaça todos os vizinhos da Coreia do Norte e todos os Estados-membros", disse a embaixadora de Washington, Linda Thomas-Greenfield.Em setembro, Kim Jong-un encontrou-se com Vladimir Putin para debater aquilo a que consideravam ser "questões sensíveis". Ainda que o líder norte-coreano negue um acordo de armas, os Estados Unidos afirmaram que a Coreia do Norte forneceu mais de mil contentores de equipamento militar e munições ao Kremlin.