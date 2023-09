Kim Jong-un na Rússia para discutir sanções e armamento

Kim Jong-un já se encontra na Rússia, aonde chegou no seu comboio privado. Está previsto um encontro entre o líder norte-coreano e o presidente russo Vladimir Putin, cujo local ainda não foi revelado mas que, de acordo com media japoneses e sul-coreanos, pode acontecer num centro espacial. Porém, as conversações entre ambos terão pouco que ver com o espaço e sim com questões de armamento e de sanções aplicadas à Coreia do Norte.





O líder norte-coreano saiu do seu comboio especial à prova de bala - que só atinge 60 quilómetros por hora - em Khasan, descendo uma passadeira vermelha ao som de uma banda militar. O comboio deixou Pyongyang no domingo. Em Khasan, Kim Jong-un encontrou-se com o governador da região de Primorsky, Oleg Kozhemyako, e com uma delegação liderada pelo ministro russo dos recursos naturais, Alexander Kozlov."Será uma visita completa", afirmou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. "Haverá negociações entre as duas delegações, e depois disso, se necessário, os líderes vão continuar a sua comunicação num formato um para um."Além das conversações sobre armamento, pode estar em cima da mesa a discussão das sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas aos dois países.Na delegação norte-coreana, seguiram elementos com responsabilidades na indústria do armamento norte-coreana: um deles, Jo Chun Ryong, dirige desde final de 2013 a Segunda Comissão Económica, que gere a rede de fábricas de armas. Esteve sempre ao lado de Kim Jong-un nas suas visitas a fábricas de munições e de mísseis.Segundo a agência noticiosa Reuters, apesar de a Coreia do Norte se dispor a entregar armas, a sua qualidade pode ser questionada.O comboio de Kim Jong-un passou pelo porto de Vladivostok e seguiu para norte, pelo que os media consideram que possa ocorrer um encontro com Vladimir Putin no Cosmódromo de Vostochny, um centro espaciial russo.Há doze anos no poder, Kim Jong-un nao viaja com frequência: só fez sete viagens, sendo que quatro foram rumo à China.