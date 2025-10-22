Sábado – Pense por si

Mundo

Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia recebem o prémio Sakharov

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 11:30
As mais lidas

Mais alta distinção pela defesa dos direitos humanos da UE entregue a dois jornalistas.

Dois jornalistas presos - um na Bielorrúsia e outro na Geórgia - são os galardoados com o prémio Sakharov deste ano, anunciou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Andrzej Poczobut, vencedor do prémio Sakharov, está detido na Bielorrússia
Andrzej Poczobut, vencedor do prémio Sakharov, está detido na Bielorrússia Leonid Shcheglov/Pool via AP, File

A mais alta distinção da União Europeia pela defesa dos direitos humanos foi assim entregue a Andrzej Poczobut e a Mzia Amaghlobeli. O primeiro está detido na Bielorrússia e é correspondente do jornal polaco Gazeta Wyborcza. Foi condenado a oito anos de prisão por "prejudicar a segurança nacional da Bielorrússia".

Já Mzia Amaghlobeli é uma das fundadoras de dois dos media independentes da Geórgia. Em agosto foi condenada por dar uma bofetada a um chefe da polícia durante um protesto anti-governo. Cumpre dois anos de prisão.

"Ambos são jornalistas atualmente presos sob acusações forjadas, simplesmente por fazerem o seu trabalho e por se manifestarem contra a injustiça. A sua coragem tornou-os símbolos da luta pela liberdade e pela democracia", afirmou Metsola no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, no momento do anúncio do prémio.

Em atualização

Tópicos Média Geórgia Bielorrússia Parlamento Europeu Roberta Metsola
Investigação
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia recebem o prémio Sakharov