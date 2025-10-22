Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia recebem o prémio Sakharov

Mais alta distinção pela defesa dos direitos humanos da UE entregue a dois jornalistas.
Dois jornalistas presos - um na Bielorrúsia e outro na Geórgia - são os galardoados com o prémio Sakharov deste ano, anunciou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.
Andrzej Poczobut, vencedor do prémio Sakharov, está detido na BielorrússiaLeonid Shcheglov/Pool via AP, File
A mais alta distinção da União Europeia pela defesa dos direitos humanos foi assim entregue a Andrzej Poczobut e a Mzia Amaghlobeli. O primeiro está detido na Bielorrússia e é correspondente do jornal polaco Gazeta Wyborcza. Foi condenado a oito anos de prisão por "prejudicar a segurança nacional da Bielorrússia".
Já Mzia Amaghlobeli é uma das fundadoras de dois dos media independentes da Geórgia. Em agosto foi condenada por dar uma bofetada a um chefe da polícia durante um protesto anti-governo. Cumpre dois anos de prisão.
"Ambos são jornalistas atualmente presos sob acusações forjadas, simplesmente por fazerem o seu trabalho e por se manifestarem contra a injustiça. A sua coragem tornou-os símbolos da luta pela liberdade e pela democracia", afirmou Metsola no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, no momento do anúncio do prémio.
