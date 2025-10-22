Alemanha vai comprar mísseis antitanque a Israel

Sábado – Pense por si

Míssil Spike é o sistema de armas da Rafael mais vendido a nível mundial.

A Alemanha vai comprar mísseis antitanque guiados Spike, de produção israelita, num acordo no valor de 2.000 milhões de euros, revelou esta quarta-feira o jornal israelita Haaretz.

Míssil
Míssil Kallysta Castillo/U.S. Navy via AP, File

O acordo, segundo o jornal, foi assinado através da NATO com a EuroSpike, uma 'joint-venture' fundada na Alemanha pela Diehl Defence, a Rheinmetall (com 80% das ações) e a Rafael de Israel (20%)

A parceria foi criada para facilitar a venda dos mísseis Spike a países europeus como a Alemanha e Espanha, referiu o jornal, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O Governo alemão anunciou em agosto a suspensão das exportações de armamento para Israel que pudesse ser usado na Faixa de Gaza, quando o executivo de Benjamin Netanyahu aprovou a tomada da cidade de Gaza.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse na altura que não compreendia como é que o plano de Israel podia conduzir aos objetivos de desarmar o Hamas, alcançar a libertação dos reféns e encetar rapidamente negociações para um cessar-fogo.

"Nestas circunstâncias, o Governo Federal não aprovará até novo aviso nenhuma exportação de material militar que possa ser utilizado na Faixa de Gaza", anunciou então Merz, numa decisão sem precedentes para a Alemanha.

Contudo, no sentido inverso, só em 2025 a Alemanha adquiriu mais armamento israelita do que nos quatro anos anteriores juntos.

Segundo o Haaretz, essa contabilidade não inclui um acordo de 3.500 milhões de euros de 2023, sobre a aquisição pela Alemanha do sistema de mísseis Arrow 3.

De acordo com uma resposta do Governo alemão a um inquérito parlamentar, citada pelo Haaretz, o exército já adquiriu este ano armamento israelita no valor de 315 milhões de euros, sem contar com o acordo Spike.

Este valor é superior ao total gasto em armas israelitas no conjunto dos quatro anos anteriores.

O míssil Spike é o sistema de armas da Rafael mais vendido a nível mundial.

A empresa israelita já vendeu mísseis Spike a mais de 40 países.

