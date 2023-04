Jornalista Evan Gershkovich fica em prisão preventiva até ao julgamento

O jornalista Evan Gershkovich, acusado de espionagem pela Rússia, foi esta terça-feira presente a tribunal. Esta terá sido uma audiência meramente processual para determinar que o jornalista norte-americano vai continuar na prisão de Lefortovo até ser julgado.







REUTERS/Evgenia Novozhenina

O repórter do Wall Street Journal, de acordo com a Reuters, manteve-se sempre calmo, com uma camisa axadrezada, dentro do habitual recinto envidraçado do tribunal de Moscovo.Durante a sessão, Evan Gershkovich não terá falado e a única reação que teve terá sido à saída do tribunal, quando um jornalista russo lhe disse "mantém-te firme". O repórter repondeu através de um aceno.No dia 6 de abril, o tribunal de Moscovo decretou que o repórter iria ficar em prisão preventiva até ao dia 29 de maio, altura em que deverá ser presente a um juiz. A defesa do jornalista apresentou um recurso para que este pudesse aguardar julgamento em liberdade que, de acordo com o El País, acabou por ser recusado esta terça-feira.Evan Gershkovich encontrava-se a cobrir os conflitos na Rússia e Ucrânia, quando foi acusado de ter recolhido informações sobre "as atividades" de um complexo de defesa militar a mando "do lado norte-americano", acusações que negou.