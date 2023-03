Jornalista do Wall Street Journal detido na Rússia por suspeita de espionagem

Os serviços de segurança russos confirmaram, esta quinta-feira, que um repórter do jornal norte-americano The Wall Street Journal, foi detido por suspeitas de espionagem. Evan Gershkovich, que se encontrava a cobrir os conflitos na Rússia e Ucrânia, terá sido detido na cidade de Yekaterinburg.







De acordo com a informação divulgada pela Interfax, o repórter nascido em 1991 e que estava cediado na delegação de Moscovo, foi preso depois de ter recolhido informações sobre "as atividades do complexo de defesa militar" a mando "do lado norte-americano".Até ao momento, o The Wall Street Journal ainda não se pronunciou sobre o caso.Evan Gershkovich, de acordo com a sua página profissional , também já tinha trabalhado com a agência France-Presse e o The Moscow Times, tendo ainda feito alguns trabalhos para o The New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy e Politico Europe.(em atualização)