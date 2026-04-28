Jimmy Kimmel defende-se das acusações do casal Trump: “Não foi, de forma alguma, um apelo ao assassinato”

Após Melania e Donald Trump terem apelado ao despedimento de Jimmy Kimmel na sequência de uma piada relativa à primeira-dama dos Estados Unidos, o humorista apresentou a sua defesa.

Donald Trump volta a colocar Jimmy Kimmel debaixo de fogo, na sequência de uma piada que o humorista fez no seu programa "Jimmy Kimmel Live!", dois dias antes do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, onde simulou um monólogo para o evento, que habitualmente contrata um comediante para arrasar com os presentes (este ano, contrariando a tradição, foi contratado um mentalista). Durante o monólogo, Kimmel disse: “Senhora Trump, está radiante como uma futura viúva".



Jimmy Kimmel defende-se no seu talk-show esta segunda-feira DR

Recordamos que o jantar foi interrompido por um atirador, entretanto detido e acusado, mas o Presidente e a primeira-dama parecem querer colar o monólogo do comediante ao sucedido. Na rede social X, Melania Trump classificou o monólogo de Kimmel como "odioso e violento" e que teria como objetivo dividir o país. "Pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar nas nossas casas todas as noites para espalhar ódio", defendeu a primeira-dama, instando a ABC a "tomar uma posição" em relação ao "comportamento atroz" do humorista. No mesmo sentido, mas na rede Truth Social, Donald Trump declarou que Kimmel "foi longe demais" e que deveria ser "imediatamente" despedido pela Disney e pela ABC, acusando-o de fazer um "vil convite à violência" com a piada dirigida à primeira-dama, de 56 anos.

Esta terça-feira, no seu talk-show, Jimmy Kimmel apresentou a sua defesa, afirmando que a piada tinha sido “mal interpretada” e que não era um “apelo ao assassinato” do presidente dos Estados Unidos. “Foi uma piada de roast muito leve sobre o facto de ele ter quase 80 anos e ela ser mais nova do que eu”, disse Kimmel, de 58 anos, no monólogo de abertura do seu programa na segunda-feira. “Não foi, de forma alguma - em nenhuma interpretação possível - um apelo ao assassinato”, acrescentou.

Veja aqui o vídeo completo:

Em 2012, Jimmy Kimmel foi o artista convidado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, durante o primeiro mandato do presidente Barack Obama.

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