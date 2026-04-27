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27 de abril de 2026 às 18:00

“[Vocês] são pessoas horríveis”: O momento em que Trump critica jornalista ao ser confrontado com manifesto de atirador

O presidente dos EUA, Donald Trump, foi confrontado com o manifestado do atirador que abriu fogo durante o jantar dos Correspondentes da Casa Branca, numa entrevista dada este domingo ao programa ‘60 Minutes’. Trump disse já estar à espera desse momento e criticou a estação televisiva CBS News.

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