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CONTRATOS. OS NOVOS CASOS NA AUTARQUIA ALGARVIA

Albufeira adjudica 239 mil euros a empresa de apoiante do Chega e contrata candidato para assessor jurídico

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00

A câmara e uma junta de freguesia fizeram ajustes diretos para organizar novo festival no concelho. E o nº 4 das listas foi contratado. MP abre inquérito a nomeações.

Foi uma das primeiras grandes festas promovidas pelo executivo do Chega em Albufeira, liderado por Rui Cristina desde outubro de 2025. Nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2026, a praia dos Pescadores recebeu a primeira edição do “Albufeira Radical”, com concertos e atividades de skate, bicicleta e surf, entre outras. O festival não era propriamente novo: já acontecia anualmente e era conhecido como “Albufeira Sea Fest”, mas o novo executivo de Rui Cristina mudou a organização após tomar posse e adjudicou-o a outra empresa, a Palmas aos Palcos, detida por Jorge Costa, um dos envolvidos na campanha do Chega no concelho – apoiou Rui Cristina na criação de conteúdo multimédia.

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Tópicos Presidente da Câmara câmara Nomeações Candidato à presidência da República CHEGA Rui Cristina Jorge Costa Paulo Freitas Loulé Emporium
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