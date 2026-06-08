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Portugal

Indiscretos: a nova vida de Leitão Amaro sem aliança de casamento

SÁBADO
SÁBADO 08 de junho de 2026 às 23:00

E ainda Alexandra Leitão a azedar o ambiente do PS Lisboa, as mulheres no MAI de Luís Neves e o duelo entre Ventura e Galamba.

Não é propriamente uma grande novidade na bolha político-jornalística de Lisboa, mas aqui fica: mais ou menos em agosto de 2025, o ministro Leitão Amaro deixou de usar aliança de casamento. Feliz e bem-disposto, até começou (ou recomeçou) nas corridas.

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