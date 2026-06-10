"Olá, tio": menina liga para 112 e usa código para denunciar discretamente tentativa de abuso sexual

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Uma menina ligou para o 112 na madrugada de 2 de maio e utilizou um código para denunciar discretamente uma tentativa de abuso sexual que estava a ser levada a cabo por um conhecido da mãe, noticiou esta quinta-feira o Correio da Manhã. O agente que atendeu a chamada apercebeu-se de que se tratava de um pedido de ajuda e decidiu acionar os meios de socorro para o local. À chegada, o agressor foi detido em flagrante delito.



Carro da PSP Direitos reservados

Ao atender a chamada, o polícia identificou-se, mas do outro lado ninguém respondeu. Ouviam-se apenas barulhos de fundo que indicavam que a chamada estava a ser feita intencionalmente. Foi quando o operador repetiu que era do 112 que a criança do outro lado se identificou ao fim de 14 segundos. "Olá, tio!", disse.

Sem saber o que se passava, o agente explicou à menina que não se tratava do "tio", ao que a menor respondeu: "Sim, eu sei, tio. Estou a ir para casa agora e estou com a minha mãe no carro." Foi nesse momento que o polícia da PSP percebeu que, nesse momento, estava um agressor nas proximidades.

A conversa continuou ao longo de mais 14 minutos e durante esse tempo ambos adaptaram o seu discurso para que o agressor não suspeitasse do teor da chamada. Durante a ligação, a criança conseguiu explicar que estava no carro com o abusador, um irmão bebé e a mãe, que estava a dormir. O polícia conseguiu também obter informações sobre o veículo em que seguiam e a morada para onde se dirigiam.

Os meios foram posteriormente acionados e o condutor foi intercetado e identificado pelas autoridades. A mãe da menor apresentou posteriormente uma queixa por tentativa de abuso sexual da filha, estando agora o processo nas mãos do Ministério Público.

Quanto ao agente da PSP que atendeu a chamada, a ação mereceu um louvor por parte da Direção Nacional da PSP.