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Ralph Schumacher dá o nó com empresário francês 14 anos mais jovem

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O antigo piloto de Fórmula 1, de 50 anos, oficializou a relação numa cerimónia realizada em Saint-Tropez, no sul de França.

Ralf Schumacher voltou a ser notícia, desta vez por um motivo muito especial. O antigo piloto de Fórmula 1, de 50 anos, oficializou a sua relação com o empresário francês Étienne Bousquet-Cassagne, 14 anos mais jovem, numa cerimónia realizada em Saint-Tropez, no sul de França.

A união acontece cerca de dois anos depois de Ralf, irmão mais novo de Michael Schumacher, ter tornado pública a relação, assumindo pela primeira vez a homossexualidade perante os fãs e seguidores. Desde então, o ex-piloto tem partilhado vários momentos ao lado do companheiro, mostrando-se feliz nesta nova fase da sua vida. Veja as fotos:

A cerimónia decorreu num ambiente reservado e contou apenas com familiares e amigos mais próximos. Nas redes sociais, o casal divulgou algumas imagens do casamento, que rapidamente receberam milhares de reações e mensagens de felicitações.

Recorde-se que o antigo piloto alemão competiu na Fórmula 1 durante mais de uma década, conquistando 6 vitórias e 27 pódios ao longo da carreira.

A troca de alianças sela oficialmente uma relação que tem sido marcada pela discrição, mas também pela partilha de vários momentos de felicidade junto daqueles que lhes são mais próximos.

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