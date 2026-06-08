No fim de Segunda Guerra Mundial, quando ainda não havia água canalizada nem eletricidade no Guincho, Ramiro Muchaxo montou uma barraca de madeira, a poucos metros da areia, onde a realeza e os milionários se deliciavam com uma receita secreta de lagosta. Foi o princípio do turismo na praia mais ventosa da região – que mais tarde ganharia dois hotéis, uma escola de surf, muitos outros restaurantes e seria um dos cenários de 007 - Ao Serviço Secreto de Sua Majestade. O seu filho, António Muchaxo, ou Tony, como todos o conhecem, estudou Economia, mas nunca acabou o curso – a hotelaria falou mais alto e ainda hoje, aos 96 anos, está todos os dias no agora Estalagem Muchaxo Hotel, de 4 estrelas. É ele que nos mostra, orgulhoso, as assinaturas e mensagens que centenas de ilustres deixaram nos livros de visitas. “Sabe de quem é esta? Do Walt Disney. Esteve aqui em 1962.”

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"