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27 de abril de 2026 às 11:30

FBI na casa do homem que instalou o caos num jantar com correspondentes da Casa Branca

Imagens captadas este domingo mostram agentes do FBI na habitação onde o suspeito do tiroteio num jantar em Washington onde estava presente o presidente norte-americano Donald Trump, vivia.

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