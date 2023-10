Israel prepara ataque a Gaza em 'três fases'

O ministro israelita da Defesa anunciou "três próximas fases" para a guerra entre Israel e o Hamas, falando de como se irá proceder a ofensiva israelita na Faixa de Gaza.







A primeira fase passa pelo bombardeamento "aéreo, naval e de artilharia" sobre Gaza e já estará a decorrer. Depois será a vez da ofensiva terrestre, com a entrada de soldados no território palestiniano. Por fim, Israel irá proceder à "criação de uma nova autoridade em Gaza", assegurou Yoav Gallant à Comissão de Assuntos Externos e de Defesa do Knesset (o parlamento de Israel), citado pelo Times of Israel.Há vários dias que Israel tem anunciado que o seu objetivo final é terminar com a liderança do Hamas em Gaza.Esta primeira fase, que já está a decorrer, está dividida em dois momentos. O primeiro passa por uma "campanha militar que inclui ataques e bombardeamentos" e que num segundo momento "irá incluir manobras de neutralização de terroristas e tentará destruir infra-estruturas do Hamas".Esta quinta-feira, o ministro da Defesa pediu às tropas israelitas para estarem preparadas para entrar na Faixa de Gaza a qualquer momento. Israel concentrou dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza na última semana.Nos últimos dias, os ataques aéreos israelitas atingiram locais em toda a Faixa de Gaza, incluindo partes do sul que Israel tinha declarado como zonas seguras, aumentando o medo entre mais de dois milhões de palestinianos.As autoridades palestinianas dizem que desde o início dos ataques israelitas já morreram mais de quatro mil pessoas em Gaza. Por sua vez, o ataque do Hamas de 7 de outubro deixou 1.400 mortos em Israel.O Hamas raptou ainda mais de 200 pessoas, havendo ainda mais de 100 pessoas desaparecidas na sequência do ataque.