Israel diz ter matado líder de ataques de 7 de outubro

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla original) anunciaram nas redes sociais ter matado Ali Qadi, líder dos ataques do Hamas contra Israel a 7 de outubro.







"Ali Qadi liderou o massacre bárbaro e desumano de civis a 7 de Outubro em Israel. Acabamos de eliminá-lo. Todos os terroristas do Hamas terão o mesmo destino", lê-se numa publicação partilhada pelas forças armadas de Israel no X.Ali Qadi era o comandante da unidade Nukhba e foi morto na sequência de um ataque com drone, segundo Israel.Detido em 2005, foi libertado durante uma troca de prisioneiros em 2011 com vista ao retorno a Israel do soldado Gilad Shalit.As forças israelitas dizem ainda ter matado Merad Abu Merad, que chefiava o ataque aéreo do Hamas.