Exército israelita diz ter morto mais um líder do Hamas

Osama Al-Mazini era reponsável por negociar reféns israelitas e presidente do Conselho Shura, órgão de decisão política do Hamas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram ter atacado esta terça-feira um quartel general do Hamas com mísseis. A ação resultou na morte de um dos líderes do grupo de extremistas na Faixa de Gaza.







Segundo um comunicado das forças israelitas, Osama Al-Mazini era um importante negociador de reféns israelitas e chefe do Conselho Shura, órgão de decisão política do Hamas. Na semana passada Israel já havia anunciado a morte de um outro líder responsável pelos ataques de 7 de outubro.Neste momento, o Hamas tem em sua posse cerca de 200 a 250 prisioneiros israelitas, segundo um porta-voz do grupo terrorista. Sabe-se que entre os reféns, que estarão presos nos túneis do grupo de extremistas, se encontram pelo menos quatro cidadãos luso-israelitas.O conflito já provocou cerca de três mil mortos dos lados israelita e palestiniano. Espera-se agora que Israel intensifique a sua ofensiva contra o Hamas e que realize um ataque por "terra, ar e mar".