Israel alerta comunidades no estrangeiro para possíveis ataques como o de Sydney

Lusa 09:56
As autoridades israelitas recomendam que se evite grandes ajuntamentos que não tenham as devidas medidas de segurança, incluindo serviços religiosos em sinagogas.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou esta segunda-feira cidadãos emigrados e comunidades judaicas no estrangeiro para possíveis novos ataques como o de domingo, na Austrália, que provocou 15 mortos e 29 feridos.

Duas pessoas dispararam contra uma multidão que festejava o ‘Hanukkah’ (celebrações hebraicas que duram oito dias e comemoram a recuperação de Jerusalém), na praia Bondi, junto a Sydney, tendo a polícia australiana classificado o sucedido como “ato terrorista” contra a comunidade judaica.

"Incidentes passados justificam as preocupações com possíveis ataques similares por simpatizantes terroristas que podem querer imitar o que aconteceu", lê-se em comunicado oficial.

O governo de Netanyahu pediu também para que os cidadãos estarem atentos, sobretudo perto de locais de culto ou simbólicos e a denunciarem imediatamente quaisquer comportamentos ou objetos que considerem suspeitos à polícia.

"Sabemos que haverá mais ataques. O lugar mais seguro para o povo judeu no mundo é onde o Governo, os militares e as forças de segurança os defendem. Ou seja, no Estado de Israel", disse o chefe do executivo israelita, numa celebração do ‘Hanukkah’, na Academia de Polícia de Israel, domingo.

Após o ataque na australiana Bondi Beach, que causou 15 mortos além de um dos atiradores, o rabino-chefe da Rússia, Berel Lazar, anunciou o cancelamento das celebrações das festividades em Moscovo, pela primeira vez desde 1991, ano da “queda” da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Israel alerta comunidades no estrangeiro para possíveis ataques como o de Sydney