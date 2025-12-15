Israel alerta comunidades no estrangeiro para possíveis ataques como o de Sydney

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
As autoridades israelitas recomendam que se evite grandes ajuntamentos que não tenham as devidas medidas de segurança, incluindo serviços religiosos em sinagogas.
O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou esta segunda-feira cidadãos emigrados e comunidades judaicas no estrangeiro para possíveis novos ataques como o de domingo, na Austrália, que provocou 15 mortos e 29 feridos.
Israel alerta comunidades no estrangeiro para possíveis ataques como o de SydneyYair Sagi/ AP
Duas pessoas dispararam contra uma multidão que festejava o ‘Hanukkah’ (celebrações hebraicas que duram oito dias e comemoram a recuperação de Jerusalém), na praia Bondi, junto a Sydney, tendo a polícia australiana classificado o sucedido como “ato terrorista” contra a comunidade judaica.
"Incidentes passados justificam as preocupações com possíveis ataques similares por simpatizantes terroristas que podem querer imitar o que aconteceu", lê-se em comunicado oficial.
As autoridades israelitas recomendam que se evite grandes ajuntamentos que não tenham as devidas medidas de segurança, incluindo serviços religiosos em sinagogas.
O governo de Netanyahu pediu também para que os cidadãos estarem atentos, sobretudo perto de locais de culto ou simbólicos e a denunciarem imediatamente quaisquer comportamentos ou objetos que considerem suspeitos à polícia.
"Sabemos que haverá mais ataques. O lugar mais seguro para o povo judeu no mundo é onde o Governo, os militares e as forças de segurança os defendem. Ou seja, no Estado de Israel", disse o chefe do executivo israelita, numa celebração do ‘Hanukkah’, na Academia de Polícia de Israel, domingo.
Após o ataque na australiana Bondi Beach, que causou 15 mortos além de um dos atiradores, o rabino-chefe da Rússia, Berel Lazar, anunciou o cancelamento das celebrações das festividades em Moscovo, pela primeira vez desde 1991, ano da “queda” da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
O ChatGPT foi lançado no final de 2022 e, desde então, grande parte do conteúdo que encontramos online passou a ser produzido, parcial ou totalmente, por inteligência artificial. Falta discutir limites éticos.
Os governos devem instituir burocracias de inovação, constelações de organizações públicas que criam, fazem, financiam, intermedeiam e regulam inovação, suportando a estabilidade ágil do Estado empreendedor.
Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.