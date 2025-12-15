Sábado – Pense por si

Mundo

Trabalhadores do Louvre aprovam greve e encerram museu por melhores condições

Lusa 10:00
As mais lidas

A votação aconteceu esta segunda-feira de manhã durante uma reunião que juntou 400 trabalhadores e a aprovação da greve foi unânime.

Os trabalhadores do Museu do Louvre, em Paris, aprovaram esta segunda-feira por unanimidade uma greve por melhores condições de trabalho, o que significa que o museu vai estar encerrado durante o dia.

Museu do Louvre
Museu do Louvre DR

De acordo com a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), a votação aconteceu esta segunda-feira de manhã durante uma reunião que juntou 400 trabalhadores e a aprovação da greve foi unânime, segundo relatos das agências noticiosas AP e AFP.

No ‘site’ do museu, há um aviso de duas frases a dar conta do encerramento do museu “neste momento”, devido a um “movimento social”, pedindo desculpas pelos incómodos causados.

Artigos Relacionados
Tópicos Greve Museu do Louvre Confederação Francesa Democrática do Trabalho
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Trabalhadores do Louvre aprovam greve e encerram museu por melhores condições