Sábado – Pense por si

Mundo

Irão rejeita resolução adotada pela ONU sobre Gaza

Lusa 09:25
As mais lidas

A diplomacia iraniana considerou que a resolução viola “especialmente o direito à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente com Jerusalém oriental como capital”.

O Irão declarou que a resolução adotada pelo Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza priva o povo palestiniano dos seus direitos fundamentais ao estabelecer um sistema de tutela internacional, divulgou esta quarta-feira a imprensa internacional.

Resolução da ONU sobre Gaza rejeitada pelo Irão, face a destruição
Resolução da ONU sobre Gaza rejeitada pelo Irão, face a destruição AP Photo/Jehad Alshrafi

“Muitas das disposições desta resolução são contrárias aos direitos legítimos do povo palestiniano e, ao impor uma espécie de sistema de tutela na Faixa de Gaza, priva o povo palestiniano dos seus direitos fundamentais”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano num comunicado divulgado na noite de terça-feira, citado hoje pela agência de notícias EFE.

A diplomacia iraniana considerou que a resolução viola “especialmente o direito à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente com Jerusalém oriental como capital”.

O Irão manifestou o seu apoio a “ações internacionais ou regionais que coloquem um fim ao genocídio e aos crimes do regime sionista” na Palestina, mas rejeitou iniciativas que “legitimem a ocupação da Faixa de Gaza” por Israel.

A resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, baseada no acordo de 20 pontos elaborado pelo Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, foi adotada na segunda-feira com 13 votos a favor e abstenções da China e da Rússia.

A resolução determinou a criação de uma Força Internacional de Segurança (FIS) até dezembro de 2027 e a sua missão será garantir a segurança das fronteiras de Gaza com Israel e com o Egito, proteger civis e corredores humanitários e treinar uma nova força policial palestiniana.

Há dois dias, o grupo islâmico Hamas rejeitou a resolução, afirmando que esta "não aborda os direitos ou as exigências dos palestinianos, favorece a ocupação israelita e procura impor uma tutela internacional ao enclave, o que os palestinianos e as fações da resistência não aceitam".

O Irão é um dos principais aliados do Hamas, que faz parte do chamado eixo da resistência, a aliança informal anti-Israel liderada por Teerão e que inclui também o grupo xiita libanês Hezbollah e os rebeldes Huthis do Iémen.

Artigos Relacionados
Tópicos Polícia Genocídio Faixa de Gaza Organização das Nações Unidas Israel Hamas Donald Trump
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Irão rejeita resolução adotada pela ONU sobre Gaza