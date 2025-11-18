Sábado – Pense por si

18 de novembro de 2025 às 20:38

ONU aprova plano de Trump para o futuro de Gaza. O que está em causa?

O Conselho de Segurança da ONU aprovou, esta segunda-feira, o plano da Administração Trump para garantir a segurança e governar Gaza. O jornalista da AP Joe Federman explica o que consta neste plano e quais poderão ser os próximos passos.

