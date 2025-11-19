Sábado – Pense por si

Mundo

Japão admite reativar a maior central nuclear do mundo

Lusa 10:27
As mais lidas

A central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, localizada na região centro-oeste do Japão, deve receber a aprovação do governador local para a retoma das operações.

O Japão prepara-se retomar as operações da maior central nuclear do mundo, aguardando a decisão das autoridades locais, noticiaram hoje os meios de comunicação social japoneses.

Japão prepara retoma da central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa após aprovação local
Japão prepara retoma da central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa após aprovação local Kyodo News via AP

A central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, localizada na região centro-oeste do Japão, deve receber a aprovação do governador local para a retoma das operações, de acordo com a agência de notícias Kyodo e o jornal económico Nikkei, citando fontes não identificadas.

Hideyo Hanazumi, governador da província de Niigata, onde se situa a central, deve pronunciar-se em conferência de imprensa agendada para sexta-feira.

Mesmo assim, as mesmas notícias publicadas indicaram que vão voltar a operar "apenas um dos sete reatores" de Kashiwazaki-Kariwa.

Após o tsunami de 2011 e o desastre nuclear de Fukushima Daiichi, o Japão desativou todos os reatores nucleares.

Desde 2011, 14 reatores --- sobretudo nas regiões oeste e sul --- retomaram as operações após a implementação de normas de segurança.

Se a retoma das operações em Kashiwazaki-Kariwa for aprovada, vai ser a primeira vez que uma central nuclear da Tepco, operadora de Fukushima, volta a funcionar desde o desastre de 2011.

O governo de Tóquio continua a defender a energia nuclear como fonte fiável e limpa, essencial para que o Japão atinja a neutralidade carbónica até 2050.

Tópicos Governo Desastres acidentes e emergências Desastre (geral) Japão Kariwa Kashiwazaki Hideyo Hanazumi Kyodo News
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Japão admite reativar a maior central nuclear do mundo