Japão admite reativar a maior central nuclear do mundo

A central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, localizada na região centro-oeste do Japão, deve receber a aprovação do governador local para a retoma das operações.
O Japão prepara-se retomar as operações da maior central nuclear do mundo, aguardando a decisão das autoridades locais, noticiaram hoje os meios de comunicação social japoneses.
Japão prepara retoma da central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa após aprovação localKyodo News via AP
A central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, localizada na região centro-oeste do Japão, deve receber a aprovação do governador local para a retoma das operações, de acordo com a agência de notícias Kyodo e o jornal económico Nikkei, citando fontes não identificadas.
Hideyo Hanazumi, governador da província de Niigata, onde se situa a central, deve pronunciar-se em conferência de imprensa agendada para sexta-feira.
Mesmo assim, as mesmas notícias publicadas indicaram que vão voltar a operar "apenas um dos sete reatores" de Kashiwazaki-Kariwa.
Após o tsunami de 2011 e o desastre nuclear de Fukushima Daiichi, o Japão desativou todos os reatores nucleares.
Desde 2011, 14 reatores --- sobretudo nas regiões oeste e sul --- retomaram as operações após a implementação de normas de segurança.
Se a retoma das operações em Kashiwazaki-Kariwa for aprovada, vai ser a primeira vez que uma central nuclear da Tepco, operadora de Fukushima, volta a funcionar desde o desastre de 2011.
O governo de Tóquio continua a defender a energia nuclear como fonte fiável e limpa, essencial para que o Japão atinja a neutralidade carbónica até 2050.
