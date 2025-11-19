Um morto e 11 feridos em ataque israelita no Líbano

Israel continuou os seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo acordado há quase um ano e no último mês intensificou a sua campanha contra alvos do Hezbollah.
Pelo menos uma pessoa morreu e 11 ficaram esta quarta-feira feridas, incluindo várias crianças, que viajavam num pequeno autocarro escolar, num ataque de drone israelita a uma estrada na cidade de At Tiri, no sul do Líbano.
Ataque israelita no Líbano faz um morto e 11 feridos, carros destruídosAP Photo/Mohammed Zaatari
"Um ataque do inimigo israelita contra um veículo na aldeia de At Tiri, no distrito de Bint Jbeil, resultou na morte de um cidadão e fez 11 feridos", disse o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano em comunicado.
A vitima mortal é o motorista do autocarro, um habitante local identificado como Bilal Shayto.
Entre os feridos estão vários estudantes que viajavam no autocarro escolar e passavam pelo local do ataque, segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA).
Israel continuou os seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo acordado há quase um ano, e, após a implementação da cessação das hostilidades na Faixa de Gaza no mês passado, intensificou significativamente a sua campanha de bombardeamentos contra alvos suspeitos do grupo xiita libanês Hezbollah.
Na terça-feira, o exército israelita afirmou ter morto dois alegados membros do Hezbollah nas cidades de Bint Jbeil e Blida, no sul do país, além de ter lançado um ataque contra Ain el-Helweh, o maior campo de refugiados palestinianos no sul do Líbano, onde outras 13 pessoas foram mortas.
