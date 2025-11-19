Sábado – Pense por si

Um morto e 11 feridos em ataque israelita no Líbano

Lusa
Israel continuou os seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo acordado há quase um ano e no último mês intensificou a sua campanha contra alvos do Hezbollah.

Pelo menos uma pessoa morreu e 11 ficaram esta quarta-feira feridas, incluindo várias crianças, que viajavam num pequeno autocarro escolar, num ataque de drone israelita a uma estrada na cidade de At Tiri, no sul do Líbano.

"Um ataque do inimigo israelita contra um veículo na aldeia de At Tiri, no distrito de Bint Jbeil, resultou na morte de um cidadão e fez 11 feridos", disse o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano em comunicado.

A vitima mortal é o motorista do autocarro, um habitante local identificado como Bilal Shayto.

Entre os feridos estão vários estudantes que viajavam no autocarro escolar e passavam pelo local do ataque, segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA).

Israel continuou os seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo acordado há quase um ano, e, após a implementação da cessação das hostilidades na Faixa de Gaza no mês passado, intensificou significativamente a sua campanha de bombardeamentos contra alvos suspeitos do grupo xiita libanês Hezbollah.

Na terça-feira, o exército israelita afirmou ter morto dois alegados membros do Hezbollah nas cidades de Bint Jbeil e Blida, no sul do país, além de ter lançado um ataque contra Ain el-Helweh, o maior campo de refugiados palestinianos no sul do Líbano, onde outras 13 pessoas foram mortas.

