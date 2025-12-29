Sábado – Pense por si

10 passos para ganhar dinheiro em 2026

Bruno Faria Lopes
A longo prazo, os Certificados de Aforro são melhores contra a inflação do que os depósitos, mas sem assumir mais risco não verá a sua poupança crescer. No imobiliário há uma mudança em curso para quem investe e três medidas que geram ganhos para quem tem casa. E ajudamos a identificar uma dezena de ângulos mortos nas suas finanças.

Um ângulo morto é a “zona que está fora do campo de visão de alguém”, diz o dicionário online Priberam. O que não conseguimos ver causa perigo potencial - os fabricantes de carros, por exemplo, instalam um sistema eletrónico que avisa o condutor sobre a presença de outros automóveis no espaço que os espelhos não detetam. Nas nossas finanças há muitos ângulos mortos, mas muitas vezes os “fabricantes” não põem avisos eletrónicos sobre o que não vemos - a indústria financeira vende, com frequência, produtos cujas desvantagens exploram precisamente os pontos cegos na perceção de quem investe ou pede crédito. A proposta da SÁBADO para as finanças pessoais em 2026 é esta: descobrir os principais ângulos mortos na sua condução financeira, evitando riscos e tirando o máximo partido do dinheiro.

