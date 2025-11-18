Sábado – Pense por si

Mundo

Trump saúda voto na ONU e reforça que presidirá Conselho de Paz para Gaza

Lusa 08:40
As mais lidas

O presidente dos Estados Unidos defendeu que a votação entrará para a história porque a sua proposta "levará a uma maior paz em todo o mundo".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, saudou esta noite a aprovação nas Nações Unidas do seu plano de 20 pontos para Gaza e reforçou que irá liderar o Conselho de Paz para o enclave palestiniano. 

Trump considera que o seu plano 'levará a uma maior paz em todo o mundo'
Trump considera que o seu plano "levará a uma maior paz em todo o mundo" AP Photo/Alex Brandon)

"Parabéns ao mundo pela incrível votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, realizada há instantes, que reconheceu e aprovou o Conselho de Paz, que será presidido por mim e incluirá os líderes mais poderosos e respeitados do mundo", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

O chefe de Estado defendeu que a votação de segunda-feira entrará para a história como das maiores aprovações das Nações Unidas, argumentando que a sua proposta "levará a uma maior paz em todo o mundo".

"É um momento de verdadeiras proporções históricas", escreveu, agradecendo às Nações Unidas e a todos os membros do Conselho de Segurança, incluindo à China e à Rússia, que se abstiveram na votação de hoje.

 O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução de apoio ao plano norte-americano para Gaza que autoriza o estabelecimento de uma Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) temporária no enclave.

A resolução, da autoria dos Estados Unidos, foi aprovada com 13 votos a favor e a abstenção da China e da Rússia.

O Conselho de Segurança da ONU apoiou assim a criação de um "Conselho de Paz" como uma “administração da governação de transição” em Gaza e autoriza esse Conselho de Paz a estabelecer uma Força Internacional de Estabilização temporária no enclave.

O texto autoriza ambas as entidades a vigorarem até 31 de dezembro de 2027, “sujeito a novas deliberações do Conselho”.

A proposta visa restaurar a segurança, garantir o acesso humanitário e iniciar um processo sustentado de reconstrução e reforma institucional para o enclave, após dois anos de conflito devastador entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

O Conselho de Paz - que seria liderado pelo Presidente Donald Trump, de acordo com o plano de paz de 20 pontos apresentado por Washington - serviria como uma administração externa sobre o enclave palestiniano, supervisionando a governação, a reconstrução, o desenvolvimento económico e a distribuição de ajuda humanitária. 

Já as responsabilidades da ISF para Gaza incluiriam garantir a segurança das fronteiras de Gaza, proteger civis, facilitar a assistência humanitária, apoiar o treino e o destacamento de uma força policial palestiniana reconstituída e supervisionar o desarmamento permanente das armas detidas pelo Hamas e outros grupos armados no enclave.

A ISF atuará em conjunto com Israel e Egito para estabilizar a segurança em Gaza por um período inicial de dois anos. 

A resolução, que passou por várias reformulações, menciona ainda a possibilidade de um Estado palestiniano, o que gerou contestação do lado israelita, que se opõe totalmente à solução de dois Estados (Israel e Palestina).

Durante quase duas semanas de negociações sobre a resolução norte-americana, as nações árabes e os palestinianos pressionaram os Estados Unidos a fortalecerem a linguagem original, considerada frágil, sobre a autodeterminação palestiniana.

No texto revisto, os Estados Unidos afirmaram que, após a Autoridade Palestiniana — que agora governa partes da Cisjordânia — implementar reformas e após o avanço da reconstrução da devastada Faixa de Gaza, “as condições poderão finalmente estar reunidas para um caminho viável rumo à autodeterminação e à formação de um Estado palestiniano”.

Artigos Relacionados
Tópicos Polícia Força de paz Faixa de Gaza Organização das Nações Unidas Donald Trump Israel Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

A fragilidade do que é essencial: proteger a justiça

A recente manifestação dos juízes e procuradores italianos, que envergaram as suas becas e empunharam cópias da Constituição nas portas dos tribunais, é um sinal inequívoco de que mesmo sistemas jurídicos amadurecidos podem ser alvo de ameaças sérias à sua integridade.

Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Jolly Jumper

Apoiando Marques Mendes, recuso-me a “relinchar” alegremente campanha fora, como parece tomar por certo o nosso indómito candidato naquele tom castrense ao estilo “é assim como eu digo e porque sou eu a dizer, ou não é de forma alguma!”.

Menu shortcuts

Trump saúda voto na ONU e reforça que presidirá Conselho de Paz para Gaza