Sábado – Pense por si

Mundo

Guterres pede que se avance para segunda fase do Plano dos EUA para Gaza

Lusa 08:32
As mais lidas

O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de apoio ao plano que autoriza o estabelecimento de uma Força Internacional de Estabilização temporária no enclave.

O secretário-geral da ONU sublinhou na segunda-feira a importância de se avançar para a segunda fase do plano norte-americano para Gaza ao reagir à aprovação de uma Força Internacional de Estabilização no enclave pelo Conselho de Segurança.

Guterres apela a avanço no plano dos EUA para Gaza na ONU
Guterres apela a avanço no plano dos EUA para Gaza na ONU Chalinee Thirasupa/Pool Photo via AP

Em comunicado, António Guterres considerou que a adoção da resolução sobre Gaza pelo Conselho de Segurança "é um passo importante na consolidação do cessar-fogo" em Gaza, o qual encorajou todas as partes a respeitar.

"É essencial agora traduzir o ímpeto diplomático em medidas concretas e urgentemente necessárias no terreno. As Nações Unidas estão empenhadas em cumprir as funções que lhes foram atribuídas na resolução, em aumentar a assistência humanitária para satisfazer as necessidades dos civis em Gaza e em apoiar todos os esforços para conduzir as partes para a próxima fase do cessar-fogo", explicou Guterres, no comunicado divulgado pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

"O secretário-geral sublinha a importância de se avançar para a segunda fase do Plano dos Estados Unidos, que conduza a um processo político para a concretização da solução de dois Estados, em consonância com as resoluções anteriores das Nações Unidas", frisou a nota.

Guterres elogiou ainda os esforços diplomáticos contínuos do Egito, do Qatar, da Turquia, dos Estados Unidos e dos Estados da região em prol da paz em Gaza.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução de apoio ao plano norte-americano para Gaza que autoriza o estabelecimento de uma Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) temporária no enclave.

A resolução, da autoria dos Estados Unidos, foi aprovada com 13 votos a favor e a abstenção da China e da Rússia.

O Conselho de Segurança da ONU apoiou assim a criação de um "Conselho de Paz" como uma “administração da governação de transição” em Gaza e autoriza esse Conselho de Paz a estabelecer uma Força Internacional de Estabilização temporária no enclave.

O texto autoriza ambas as entidades a vigorarem até 31 de dezembro de 2027, “sujeito a novas deliberações do Conselho”.

A proposta visa restaurar a segurança, garantir o acesso humanitário e iniciar um processo sustentado de reconstrução e reforma institucional para o enclave, após dois anos de conflito devastador entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

O Conselho de Paz - que será liderado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump - servirá como uma administração externa sobre o enclave palestiniano, supervisionando a governação, a reconstrução, o desenvolvimento económico e a distribuição de ajuda humanitária. 

Já as responsabilidades da ISF para Gaza incluirão garantir a segurança das fronteiras de Gaza, proteger civis, facilitar a assistência humanitária, apoiar o treino e o destacamento de uma força policial palestiniana reconstituída e supervisionar o desarmamento permanente das armas detidas pelo Hamas e outros grupos armados no enclave.

A ISF atuará em conjunto com Israel e Egito para estabilizar a segurança em Gaza por um período inicial de dois anos. 

A resolução, que passou por várias reformulações, menciona ainda a possibilidade de um Estado palestiniano, o que gerou contestação do lado israelita, que se opõe totalmente à solução de dois Estados (Israel e Palestina).

Durante quase duas semanas de negociações sobre a resolução norte-americana, as nações árabes e os palestinianos pressionaram os Estados Unidos a fortalecerem a linguagem original, considerada frágil, sobre a autodeterminação palestiniana.

No texto revisto, os Estados Unidos afirmaram que, após a Autoridade Palestiniana — que agora governa partes da Cisjordânia — implementar reformas e após o avanço da reconstrução da devastada Faixa de Gaza, “as condições poderão finalmente estar reunidas para um caminho viável rumo à autodeterminação e à formação de um Estado palestiniano”.

Já esse ponto foi fundamental para a abstenção da China e para a Rússia, que defendiam uma linguagem mais firme de Washington na defesa de um Estado Palestiniano.

Já outros Estados-membros expressaram reservas com alguns pontos da resolução, preocupados com a falta de clareza nos mandatos do Conselho de Paz e do ISF.

Já o grupo islamita palestiniano Hamas afirmou que o texto, apoiado pela Autoridade Palestiniana, "não atende aos direitos políticos e humanos" dos palestinianos.

A resolução "impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, que o nosso povo, as suas forças e os seus membros rejeitam", escreveu o movimento.

Artigos Relacionados
Tópicos Política Processo político Polícia Força de paz Faixa de Gaza Estados Unidos António Guterres Organização das Nações Unidas Hamas Autoridade Nacional Palestiniana
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

A fragilidade do que é essencial: proteger a justiça

A recente manifestação dos juízes e procuradores italianos, que envergaram as suas becas e empunharam cópias da Constituição nas portas dos tribunais, é um sinal inequívoco de que mesmo sistemas jurídicos amadurecidos podem ser alvo de ameaças sérias à sua integridade.

Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Jolly Jumper

Apoiando Marques Mendes, recuso-me a “relinchar” alegremente campanha fora, como parece tomar por certo o nosso indómito candidato naquele tom castrense ao estilo “é assim como eu digo e porque sou eu a dizer, ou não é de forma alguma!”.

Menu shortcuts

Guterres pede que se avance para segunda fase do Plano dos EUA para Gaza