Irão: Israel anuncia ter destruido avião do anterior líder supremo iraniano

Num ataque ao aeroporto de Mehrabad, em Teerão

As forças armadas israelitas anunciaram esta segunda-feira ter destruído o avião do anterior ‘líder supremo’ do regime conservador xiita do Irão, Ali Khamenei, num ataque ao aeroporto de Mehrabad, em Teerão.



Ali Khamenei morreu na sequência de um ataque no início da guerra Foto AP/Vahid Salemi, Arquivo

Em comunicado, as Forças da Defesa de Israel (IDF) indicaram que a operação militar para destruir a aeronave, também utilizada por outros altos funcionários, foi realizada durante na madrugada de segunda-feira com "um ataque preciso".

"Mais um ativo estratégico do regime foi enfraquecido", lê-se no texto dos responsáveis militares de Israel, referindo-se ao avião que era usado pelo ‘ayatollah’, morto nos primeiros ataques da ofensiva conjunta israelo-americana.

A atual guerra começou em 28 de fevereiro e já fez, pelo menos 1.230 mortos, segundo a última contagem oficial iraniana, que não é atualizada há 11 dias.

No domingo, os militares israelitas disseram que estão a preparar uma "longa guerra", pois ainda têm milhares de alvos em mira, embora neguem qualquer escassez de intercetores para combater mísseis iranianos.

Entretanto, Mojtaba Khamenei, segundo filho de Ali Khamenei, foi o escolhido para suceder ao pai no topo da hierarquia da República Islâmica.

Na sequência dos ataques de Israel e Estados Unidos, que já tinham protagonizado ofensiva militar de 12 dias contra o Irão, no verão passado, Teerão lançou ataques com mísseis e drones contra Israel e países vizinhos, visando bases militares e outros interesses norte-americanos, mas também infraestruturas económicas, sobretudo energéticas, como o estreito de Ormuz.