EUA dizem que líder supremo do Irão está "ferido e provavelmente desfigurado"

Norte-americanos questionam o facto de ter sido uma mulher a ler a mensagem de Mojtaba Khamenei, proferida durante o dia de ontem.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou esta sexta-feira que o novo líder supremo do Irão, Mujtaba Khamenei, estará "ferido e provavelmente desfigurado". Numa conferência de imprensa no Pentágono, e visivelmente irritado, Hegseth questionou o facto de ter sido uma mulher a ler a mensagem do líder supremo.



Líder do Irão "ferido e desfigurado", dizem EUA Foto AP/Rebecca Blackwell

“Ele divulgou uma declaração ontem, na verdade bastante fraca, mas não havia áudio nem vídeo”, recordou. “O Irão tem muitas câmaras e gravadores, então porquê uma declaração por escrito? Acho que sabem o motivo. O pai dele está morto. Ele está assustado, ferido, fugido e sem legitimidade. É um caos para eles.”

O secretário de Defesa comparou ainda os líderes iranianos a "ratos" escondidos. “A liderança iraniana não está na melhor situação: desesperada e escondida, refugiou-se na clandestinidade. É o que os ratos fazem.”

Segundo Hegseth, até ao momento os Estados Unidos e Israel já atacaram mais de 15 mil alvos iranianos e a capacidade bélica do Irão caiu 90%. Para esta sexta-feira, avisou, estavam previstos ataques mais intensos. "O presidente Trump tem as cartas na manga, ele determinará o local, o ritmo e o momento deste conflito", explicou.

O secretário de Defesa também fez referência ao bloqueio do Estreito de Ormuz, anunciado por Mojtaba e que já levou ao aumento dos preços do petróleo. "Como o mundo está a ver, eles estão a agir com absoluto desespero no Estreito de Ormuz - algo que estamos a administrar, algo com que temos lidado. Não há nada com que se devam preocupar."

O general Dan Cain, por sua vez, mostrou-se mais cauteloso ao classificar a situação no Estreito de Ormuz como "complexa" e forneceu ainda detalhes sobre a aeronave de reabastecimento KC-135 que caiu no Iraque, na quinta-feira, e que matou todos os seis tripulantes a bordo.

“O incidente ocorreu em território amigo no oeste do Iraque, enquanto a tripulação estava em missão de combate, e, novamente, não foi resultado de fogo hostil ou amigo”, sublinhou Caine. “Continuamos a tratar isso como uma operação ativa de resgate e recuperação.”

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