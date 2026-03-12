Novo líder supremo do Irão aparece em público e ameaça: "Vingaremos o sangue dos nossos mártires"

Mojtaba Khamenei fez a sua primeira aparição pública, depois de ter sido nomeado líder supremo do Irão. O seu paradeiro tem-se mantido desconhecido para evitar ser abatido pelos Estados Unidos e Israel, mas também devido aos ferimentos que sofreu devido aos ataques. Agora, num discurso televisionado gravado, ameaçou: "Vingaremos o sangue dos nossos mártires."



Mojtaba Khamenei TV estatal iraniana via AP

Mojtaba, que sucedeu ao seu pai Ali Khamenei, avisou ainda que todas as bases americanas na região devem ser encerradas porque "serão atacadas" e explicou que o Estreito de Ormuz irá permanecer encerrado como forma de pressionar o inimigo.

Ao mesmo tempo, afirmou que grupos armados no Iémen e Iraque "querem ajudar" o Irão e considerou que o país precisa de melhorar as suas relações com os países vizinhos.

O novo líder supremo aproveitou para agradecer às forças armadas do país que, segundo ele, impediram que o Irão fosse dominado pelos EUA e Israel. “Gostaria de agradecer aos bravos combatentes que estão a fazer um ótimo trabalho num momento em que nosso país está sob pressão e sob ataque”, disse.

E anunciou uma compensação financeira para aqueles "que sofreram danos": segundo ele, os feridos receberão tratamento gratuito.

