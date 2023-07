Incêndio em base militar na Crimeia força retirada de milhares de pessoas

Um incêndio deflagrou, durante a madrugada desta quarta-feira, na base militar de Kirovske, na Crimeia. O fogo obrigou à evacuação de mais de 2.000 pessoas e ao encerramento de estradas.







REUTERS/Alexey Pavlishak

A Ukrainian “kamikaze” attack drone reportedly struck a Russian arms depot in occupied-Crimea near the town of Staryi Krym on Wednesday morning, causing a large fire and setting off secondary explosions.#russia #ukraine pic.twitter.com/UbT4N2UPjK — Intel Drop (@IntelDrop_) July 19, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O anúncio foi feito por Sergei Aksyonov, governador da região anexada por Moscovo em 2014, que escreveu na rede social Telegram que as autoridades estavam a planear a retirada de milhares de populares mas sem avançar as causas do incidente. Ainda assim, vários canais com fortes ligações russas avançaram que um depósito de armas começou a arder na sequência de um ataque aéreo noturno feito por parte da Ucrânia.De acordo com a Reuters, várias imagens partilhadas nas redes sociais mostram chamas de dimensão considerável a arder numa zona descampada, seguidas de fortes explosões. Serhiy Bratchuk, porta-voz militar da região de Odesa, na Ucrânia, partilhou alguns desses vídeos com a descrição "depósito de munições do inimigo".Até ao momento ainda não foram feitos comentários por parte do país de Volodymir Zelensky.O incidente em Kirovske ocorre apenas dois dias depois de uma explosão ter feito estragos na ponte que unia a Rússia à Península da Crimeia, ato que fez com que Vladimir Putin culpasse a Ucrânia e prometesse retaliação.