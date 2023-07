Reatores desligados em central de Zaporíjia após terem sido encontradas minas

Os operadores encarregues da manutenção da central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, desligaram dois reatores, informaram os responsáveis russos.







A maior central nuclear europeia ficou sob controlo russo em março de 2022, e a Ucrânia e Rússia acusam-se mutuamente de bombardeamentos ao redor da central e a Agência Internacional de Energia Atómica tem tentado criar um mecanismo de segurança para prevenir acidentes.Um dos seis reatores precisa de ficar num modo "quente" que permita produzir vapor necessário para a segurança nuclear, incluindo o processamento de resíduos radioativos em tanques de armazenamento."De forma a conduzir uma inspeção técnica agendada da unidade número cinco, a gestão da central nuclear de Zaporíjia decidiu transferi-lo para o modo 'desligado frio'", indicou a administração através do Telegram. "E de forma a dar vapor para as necessidades próprias da central, o reator da unidade número quatro foi transferido para o estado 'desligado quente'."Moscovo indica que a central será eventualmente ligada à rede energética russa. Nenhum dos seis reatores de Zaporíjia tem produzido eletricidade e a Ucrânia garante que irá reconquistar a central.Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica no local revelaram ter encontrado minas junto à central, numa zona entre os perímetros interior e exterior de Zaporíjia, revelou o diretor-geral Rafael Grossi.Esta terça-feira, a Ucrânia também revelou ser responsável pelo ataque de um drone que atingiu Moscovo de noite. Foi "uma operação especial do GUR", indicou uma fonte à AFP. O GUR é o serviço de informações militares.