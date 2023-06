Henri, o 'herói da mochila' no ataque em Annecy

Perante a tragédia que se abateu ontem num parque infantil, em Annecy (França), quando um homem esfaqueou quatro crianças com menos de 3 anos e dois adultos, um outro homem acabou por dar nas vistas. É apelidado pela imprensa francesa de "herói da mochila" e foi ele que fez frente ao atacante, atirando-lhe uma mochila que trazia consigo e depois correndo atrás dele e evitando que escapasse à polícia.







A sua identidade começou a ser procurada depois de terem começado a circular vídeos nas redes sociais do momento em que um atacante - um homem sírio com estatuto de refugiado atribuído pela Suécia - entrou num parque infantil com uma faca na mão e começou a atacar crianças. Henri acabaria a ser identificado como um jovem de 24 anos que está a passear pelas catedrais francesas há nove meses.Apaixonado pelo património religioso, Henri é licenciado em gestão internacional, descreve o canal de televisão francês BFM TV . Na sua página de Instagram , onde vai descrevendo a viagem, escreveu, num story, estar bem e agradeceu o apoio. Disse ainda "pensar nas vítimas e nas suas famílias" e esperar que "recuperem".Henri indicou ainda que já falou com as autoridades sobre o que aconteceu. A procuradora de Annecy agradeceu publicamente ao jovem e a outros populares que defenderam as crianças do atacante.Nas imagens que circulam nas redes é visível o confronto de Henri com o atacante. O homem tenta atingir o jovem com a faca e este atira-lhe a pequena mochila que trazia nas mãos. Mais tarde, livra-se da mochila maior que trazia às costas para correr mais rápido e tentar travar a fuga do homem de 31 anos, agora detido.O suspeito tem o estatuto de refugiado e é oriundo da Síria. Vivia há vários anos na Suécia, onde terá deixado a ex-mulher e uma filha de 3 anos. Queria mudar-se para França onde pediu asilo, o que lhe foi recusado. Nos documentos do pedido declarava-se cristão sírio.As quatro crianças estão internadas em estado grave , mas estáveis, e um dos adultos ainda está em estado crítico. O outro já teve alta hospitalar.