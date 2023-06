Português de 72 anos ferido em Annecy estava a "tentar impedir o atacante de fugir"

Há um português entre as vítimas do esfaqueamento num parque infantil em Annecy, França. Manuel tem 72 anos e foi baleado por engano pela polícia, depois de ter sido atingido à facada pelo agressor, informa a televisão francesa TF1.







Ataque em Annecy

Henri, estudante católico, de 24 anos, que usou as mochilas que transportava para parar o agressor.



Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Manuel Annecy França

Segundo comunicado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel estava a "tentar impedir o atacante de fugir da polícia" quando ficou gravemente ferido."Através do Consulado-Geral de Portugal em Lyon, está a ser feito todo o acompanhamento da situação, junto das autoridades locais e do hospital, bem como prestado todo o apoio necessário a este cidadão", pode ler-se no comunicado.Recorde-se que o refugiado sírio cristão atacou crianças e adultos no parque infantil. Há seis feridos, quatro dos quais são crianças entre os 22 meses e os 3 anos.O atacante foi travado por