Polícia detém suspeito de assassinar três pessoas em Nottingham

O suspeito, de acordo com a Reuters, terá tentado atropelar com uma carrinha várias pessoas que se encontravam a circular no centro da cidade. Houve ainda registo de mais três feridos que se encontram a receber tratamento hospitalar.Em Nottingham várias estradas foram cortadas e a rede de transportes esteve temporariamente suspensa."Este é um incidente horrível e trágico que custou a vida de três pessoas. Acreditamos que os incidentes estão todos ligados e temos um homem detido. A investigação está numa fase inicial e temos uma equipa de detetives a trabalhar de forma a perceber exatamente o que aconteceu", afirmou a chefe de polícia Kate Meynell.Rishi Sunak, primeiro-ministro do país, já agradeceu "a resposta rápida" da polícia e dos serviços de emergência e classificou o ataque como "um ato chocante". "Os meus pensamentos estão com os feridos, com as famílias e os seus entes queridos", escreveu no Twitter.Até ao momento, as autoridades não fizeram qualquer referência à possibilidade de um ato com índolo terrerista, ainda que admitam ser "demasiado cedo" para conclusões.