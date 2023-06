Quatro crianças esfaqueadas num parque infantil em França

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Quatro crianças e um adulto ficaram feridas depois de um ataque com uma faca num parque infantil, na cidade de Annecy, nos Alpes franceses. O homem suspeito de ser o autor do ataque já foi detido pelas autoridades, adiantou o ministro do Interior.







REUTERS/Emmanuel Foudrot

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Os media franceses dão conta de que duas das crianças estão em estado grave. O ataque aconteceu às 9h45 88H45 em Lisboa) no Jardim da Europa, próximo do lago Annecy.O suspeito será um homem sírio, nascido em 1991, que pediu asilo em França.O ministro do Interior, Gérald Darmanin, confirmou no Twitter que o homem está detido, graças à rápida intervenção das autoridades.

Segundo a Reuters, as crianças têm cerca de 3 anos.





