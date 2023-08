Havai: incêndios levam a novas evacuações e número de mortos sobe para 80

O número de mortos causados pelos incêndios florestais em Maui, no Havai, aumentou para 80 num momento em que as equipas de resgate continuam as buscas nas ruínas de Lahaina e ou novo incêndio levou à evacuação de Kaanapali.







O departamento da polícia de Maui informou desde sexta-feira que existe um incêndio ativo no oeste da região, no entanto ainda não foram fornecidos mais detalhes sobre o processo de evacuação.Este novo incêndio ocorreu também numa altura em que as autoridades havaianas tentavam determinar como é que as chamas se espalharam tão rapidamente em Lahaina. O gabinete da procuradora-geral do Havai, Anne Lopez, será o responsável por uma revisão abrangente das políticas da ilha nos momentos antes, durante e após incêndios florestais: "O meu departamento está empenhado em entender as decisões que foram tomadas antes e durante os incêndios florestais e em partilhar com o público os resultados desta revisão enquanto continuamos a apoiar todos os aspetos do esforço de socorro em andamento", partilhou Anne Lopez.Os incêndios, que destruíram cerca de 80% da cidade de Lahiana, já se tornaram o desastre natural mais mortífero da história do estado, superando o tsunami que em 1960 matou 61 pessoas na Ilha Grande.O número de mortos pode ainda aumentar uma vez que as equipas de busca formadas com cães farejadores ainda podem encontrar mais corpos nos escombros dos cerca de mil prédios ardidos: "Ninguém entrou em nenhuma das estruturas que incendiaram e quando isso ocorrer prevemos que o número de mortos ainda aumente significativamente", referiu o senador Brian Schatz.Milhares de pessoas encontram-se agora desalojadas e os processos de limpeza e reconstrução das casas devem demorar vários anos e requer um investimento de vários milhões de dólares.