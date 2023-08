Incêndios no Havai: populares atiram-se ao mar para fugir às chamas

Na ilha de Maui, no Havai, várias pessoas tiveram de se atirar ao mar para escapar ao fogo. De acordo com a CBS News, esta terça-feira, cerca de meia dúzia de populares tiveram de ser resgatados do oceano perto da cidade turística de Lahaina.







Na região há várias estradas cortadas e são muitas as zonas que tiveram de ser evacuadas. Por precaução, as autoridades emitiram ainda um alerta a apelar para que todos aqueles que não estão em zonas de risco que não abandonem as suas casas de forma a evitar o aumento do trânsito.Sylvia Luke, governadora do Havai, confirmou numa entrevista à CNN que os hospitais da ilha já se encontram "sobrecarregados com pacientes queimados e com problemas de respiração", mas não avançou um número atualizado de feridos. Ainda assim, a imprensa local tem noticiado que alguns pacientes já estão a ser enviados para hospitais noutras ilhas, como em Oahu.As dificuldades ao socorro têm sido muitas, não apenas pelo fogo mas também pela falta de rede na ilha uma vez que o Maui se encontra sem serviço de emergência nem rede telefónica.De acordo com o Serviço de Meteorologia do Havai, a ilha está a ser afetada pelo furacão Dora, de categoria 4 e que passa a cerca de 800 quilómetros do arquipélago. O fenómeno é responsável por rajadas de vento superiores a 100 km/h o que está a dificultar o combate às chamas.Até ao momento ainda não foi divulgado o número de estruturas ou pessoas afetadas pelos incêndios, mas as autoridades dizem já ter aberto quatro abrigos para albergar quem precise.