Tenerife. Fogo já consumiu 300 hectares e cinco aldeias foram evacuadas

Centenas de bombeiros estão envolvidos no combate às chamas, que surgiram depois de uma onda de calor.

As autoridades tiveram de evacuar, esta quarta-feira, cinco aldeias da ilha espanhola de Tenerife na sequência de um incêndio florestal. As chamas deflagraram na terça-feira, dia 15, num parque nacional.







O acesso às montanhas e à floresta, que fica perto do vulcão Monte Teide, também acabaram por ser cortados. "Estamos a fazer isso para evitar quaisquer incidentes", explicou Rosa Davila, presidente de Tenerife, citada pela agência Reuters.Em poucas horas, o fogo conseguiu espalhar-se rapidamente. O fogo já devastou cerca de 300 hectares de floresta."O fogo é poderoso e está numa área complicada. Os esforços estão concentrados em evitar que o fogo se alastre e afete principalmente as áreas residenciais próximas ao litoral", avançou o presidente das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, numa conferência de imprensa.Segundo as autoridades locais, o fogo pode levar mais de um dia a ser controlado.

Apesar do perigo que representa, os dois aeroportos de Tenerife vão continuar a operar normalmente, de acordo a informação que operadora aeroportuária espanhola, Aena, avançou à Rádio Canárias.





Durante a última semana, uma onda de calor tem passado pelas ilhas e deixado várias áreas secas, o que aumentou esponencialmente o risco de incendios florestais.