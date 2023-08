Pelo menos 53 mortos em incêndios florestais no Havai

O balanço dos grandes incêndios florestais no arquipélago norte-americano do Havai subiu para 53 mortos, anunciaram as autoridades do condado de Maui, a ilha mais afetada.







REUTERS/Marco Garcia

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Havai Maui Lahaina incêndios

As autoridades locais haviam afirmado pela manhã que o fogo que assola Lahaina estava 80% controlado e, segundo o novo comunicado, não houve mudanças. Os bombeiros dedicam-se agora a apagar pequenos focos de incêndio e a recuperar corpos de vítimas, pelo que o número agora avançado ainda deve aumentar.O incêndio já destruiu uma grande parte da cidade turística de Lahaina, na costa oeste de Maui. As chamas afetam também Kula, outra zona da ilha de Maui, assim como a península de Kohala, na ilha do Havai.O anterior balanço oficial dava conta de 26 mortos e milhares de desalojados.As autoridades norte-americanas decretaram o estado de emergência e a vice-governadora, Sylvia Luke, disse que a rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.Já o governador Josh Green deixou milhares de pessoas desalojadas, com mais de 1.000 edifícios a terem ficado destruídos em Lahaina. "Vai demorar muitos anos a reconstruir Lahaina", afirmou numa conferência de imprensa.Neste momento, a prioridade é encontrar abrigos na ilha para os desalojados, algo que as autoridades estão a fazer junto de hotéis, alojamentos e quartos e anexos particulares. Maui vive do turismo e todos os anos recebe cerca de dois milhões de pessoas. Lahaina é uma das principais cidades do Havai já que foi a capital do reino havaino.Os fogos começaram na terça-feira e alastraram-se em força devido aos ventos fortes provocados pela passagem do furacão Dora a centenas de quilómetros de distância.